Riccardo Trevisani, ospite di Sport Mediaset, ha parlato del valzer delle panchine che coinvolge diversi club di Serie A. Questo il suo pensiero: "Non è casuale che le squadre che hanno fatto meglio hanno l'allenatore da più tempo. Ci vuole tempo per gli allenatori, i più longevi alla fine sono quelli che vincono. Inzaghi e Gasperini ne sanno qualcosa.

Conte al Napoli? Sarebbe stato giusto per qualsiasi panchina, perché sa vincere e ha grande voglia di tornare. Alla Juventus 13 anni fa vinse lo scudetto con una squadra reduce da campionati disastrosi. Fonseca? I tifosi del Milan avrebbero preferito Conte, vederlo andare al Napoli non credo faccia piacere. E' uno che fa palleggiare bene la squadra, chiede un calcio offensivo, ma rispetto a Pioli non fa fare un salto di qualità".