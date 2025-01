"Thiago Motta dice che ci sono tanti leader nella squadra? Ma chi è il leader? Sono i giocatori che possono dirlo, ce ne possono essere più di uno ma lo sanno loro, noi possiamo solo ipotizzarlo. Magari sono dei giocatori che a noi non danno l'impressione di esserlo. Certo è che al di là che non giochi benissimo, nell'ultimo periodo non hanno avuto grande fortuna. Il Torino poi ieri ha fatto gol quasi nell'unica occasione avuta. Non giocherà bene, ma ci sono anche gli interpreti. Al Bologna ha fatto molto bene, qui Motta ancora non ha trovato la quadra. Inutile disquisire ora su Motta, si tireranno le somme a fine stagione"

"Cambiare ora mi sembra prematuro. Credo che tutti, anche lui si aspettasse di più da questa squadra. Le altre però stanno dando una mano, perchè la Juve è sempre lì vicino al quarto posto. Danilo grande giocatore che viene messo fuori rosa è una cosa imbarazzante. Dopo tanti anni di militanza in una squadra, un giocatore si mette a disposizione anche non giocando sempre se l'allenatore lo reputa comunque importante in uno spogliatoio. Se è stato trattato così, qualche pensiero viene. Vlahovic è un flop a questo punto? No, è un giocatore con certe caratteristiche, i suoi gol li fa ma non ha una percentuale altissima. I grandi però magari su due occasioni, un gol lo fanno, a lui ci vuole di più. Ad oggi, concludo, si pensava che continuasse la crescita della squadra invece sono in una situazione di stallo. E giocatori importanti come Koopmeiners e Douglas Luiz stanno facendo fatica a inserirsi"