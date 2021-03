Juve, l’ex Tricella: “I tifosi si mettano nei panni di quelli di Inter e Milan”

Le considerazioni dell'ex calciatore bianconero a proposito del momento che sta attraversando la squadra di Pirlo

"Pirlo è responsabile al pari di società e giocatori". L'ex difensore della Juventus, Roberto Tricella , ha parlato così a TMW la crisi dei bianconeri dopo il catastrofico ko casalingo col Benevento. "I tifosi della Juventus dovrebbero mettersi nei panni di quelli di Inter e Milan, non possiamo dimenticarci che i bianconeri vengono da 9 Scudetti in 9 anni consecutivi. 9! Come ci si può lamentare? Un passaggio a vuoto ci può anche stare".

"Quest'anno Pirlo non ha potuto contare in primis sul talento di Dybala e, via via, anche su tanti altri elementi di primo piano tra Covid e infortuni vari. Non farei drammi, una battuta d'arresto prima o poi era inevitabile".