Italia-Macedonia, Mancini ha scelto: Berardi-Immobile-Insigne tridente d’attacco

Saranno con ogni probabilità Berardi, Immobile e Insigne a formare il tridente d'attacco dell'Italia che questa sera affronterà la Macedonia

"... A loro Mancini si affidò per lanciare l’impresa, si fida di loro per non sperperare quel tesoro trovato non per caso. Da destra a sinistra: Berardi, Immobile e Insigne. L’Italia segnò cinque gol nelle prime due partite contro Turchia e Svizzera e i tre lasciarono subito segni più o meno profondi".