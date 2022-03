Da Vieri a Baggio, trionfo Inter: gol e spettacolo nella doppia sfida del 2000

I nerazzurri affrontarono il Milan nei quarti di finale di Coppa Italia della stagione 1999/2000, e passarono il turno

Ancora quarti di finale: se nel 2017 il Milan superò il turno grazie al gol di Cutrone, prima di quella partita ci fu una doppia sfida accesissima per decretare il passaggio in semifinale. Si tratta dei due derby di Coppa Italia del 2000, con l’eliminazione del Milan grazie al successo dell'Inter per 3-2 all’andata con i gol di Vieri (gran sinistro su lancio di Recoba), Mutu (primo gol in nerazzurro) e Seedorf (punizione all'incrocio, bellissima) prima dell’1-1 al ritorno con il gol nerazzurro di Roberto Baggio.