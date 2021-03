Tronchetti Provera: “Sirena come Conte, Bruni-Spithill come Lukaku-Lautaro”

Il Ceo di Pirelli e partner di Luna Rossa fa un paragone tra i campioni delle sue grandi passioni sportive

Marco Tronchetti Provera, Ceo di Pirelli e partner di Patrizio Bertelli in Coppa America con Luna Rossa, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera: "Mi corico verso mezzanotte, punto la sveglia per le regate, poi torno un po’ a dormire prima della giornata di lavoro. Sirena come Conte e Bruni-Spithill attacco a due punte come Lukaku-Lautaro paragone che regge? Sono tutti campioni che ho la fortuna di collegare alle mie grandi passioni sportive. Siamo in un momento di convergenze fortunate, però devono durare. Faccio gli scongiuri. In mesi così orribili poter vedere una barca con cuore e tecnologia italiani sfidare alla pari i neozelandesi credo sia un segnale di positività per tutto il Paese".