Tronchetti Provera: “Inter, grande serata: mi ha ricordato il 2010. Inzaghi…”

"Una grandissima serata di calcio per Inter e tifosi, la passione che la squadra ci ha messo ricorda l'anno del Triplete. Evidentemente è un campo di calcio che incute timore, la gente ha una passione infinita. L'Inter ha giocato bene, si è meritata la vittoria, chiudere con un pareggio dove c'era più spazio per la vittoria che per la sconfitta è un risultato fantastico. Merito a Inzaghi e ai ragazzi per aver preparato la partita e aver giocato un gran calcio"