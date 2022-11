Tronchetti Provera: “Seconda stella? Per l’Inter è stato sogno e incubo. Ogni tanto…”

Nel corso della presentazione diLove Letters to the Muse, il calendario Pirelli 2023, Tronchetti Provera ha parlato dell'Inter

Nel corso della presentazione diLove Letters to the Muse, il calendario Pirelli 2023, Tronchetti Provera ha parlato anche dell'Inter. "Il sogno della seconda stella? Finora, diciamo, che per l'Inter è stato qualcosa al confine tra il sogno e l'incubo. A me piace il bel calcio e quando lo vedo, mi appassiono".