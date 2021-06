Trossard: “Lukaku, giocatore di prim’ordine. La sua etica del lavoro è enorme”

Il compagno in Nazionale dell'attaccante dell'Inter guarda a lui come modello: "Può insegnarci molto"

È compagno di Nazionale e di reparto di Romelu Lukaku. Il 26enne Leandro Trossard (gioca nel Brighton) ha parlato nella conferenza stampa che precede la gara del Belgio contro la Danimarca. E ha parlato proprio del giocatore dell'Inter: «È un giocatore di primo ordine, sia fuori dal campo che in campo. La sua etica del lavoro è enorme, pochi lavorano più di lui. Se riesci a segnare come ha fatto lui quest'anno, allora sei solo un grande attaccante. Credo che lui possa insegnarci molto».

Al Genk giocava in squadra con Maehle, calciatore della Nazionale danese che sarà la prossima rivale all'Europeo. «Non ho ancora parlato con Joakim, ci parlerò giovedì. Non è facile per loro, dopo quello che è successo con Eriksen. Devono essere sommersi di messaggi e per questo non gli ho scritto, per evitare di disturbare troppo».