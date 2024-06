Al termine della gara tra Slovacchia-Ucraina, il portiere non è voluto tornare sul mancato trasferimento all'Inter

Un anno fa l'inter fu molto vicina ad Anatolij Trubin. La trattativa non andò a buon fine per le richieste dello Shakhtar ritenute alte dal club nerazzurro e il portiere alla fine andò al Benfica. A distanza di un anno, Trubin non è voluto tornare sul suo mancato trasferimento all'Inter.