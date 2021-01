EDICOLA TS – “Lo scudetto siete voi”: super sabato di sfide a distanza tra le tre grandi rivali

“Lo scudetto siete voi”. È questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 30 gennaio 2021. “Dopo la rissa verbale tra Ibra e Lukaku (entrambi squalificati per un turno in Coppa) e le polemiche per il blitz di Ronaldo in Val d’Aosta, oggi un super sabato di sfide a distanza tra le tre grandi rivali”. In taglio alto, invece, il pareggio del Torino in 11 vs 9 contro la Fiorentina. “La solita scarsa qualità, figlia di mercati imbarazzanti: i granata rischiano addirittura di perdere contro la Fiorentina in inferiorità numerica. Nel finale pareggia Belotti: ma adesso Cairo si svegli”.