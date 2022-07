EDICOLA TS – Bonucci: “Sì, è una Juve da Champions. Bremer il top, a Pogba ho detto…”

La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 23 luglio 2022 non tratta di Inter. "Sì, è una Juve da Champions. Intervista a Bonucci: 'L'Europa in 2 anni per completare il percorso dopo aver vinto tutto in Italia. Io capitano? Finalmente ma mi sentivo già leader. Bremer il top, Di Maria fortissimo. A Pogba ho detto: a Manchester non eri tu"". Si parla anche di Scamacca al West Ham e di Torino.