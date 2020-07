“Inter in crisi”. E’ questo il titolo del taglio basso concesso all’Inter dall’edizione di Tuttosport in edicola martedì 7 luglio 2020. “Il caso delle sostituzioni. Conte: i cambi sono indigesti”, il commento del quotidiano torinese che regala la copertina a Milan-Juventus, con la sfida tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: “Beato chi li ha. 1272 gol”. Di spalla, invece, si parla di mercato Torino: “Juwara e Barrow. Toro, Cairo non Gambia”.