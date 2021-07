TS – Inter, 12 milioni per il ritorno di Vanheusden. Futuro? Non è da escludere…

L'Inter è pronta a chiudere l'operazione per il ritorno del difensore belga Vanheusden dallo Standard Liegi per 12 milioni

Zinho Vanheusden torna all' Inter . Come da accordi stipulati nel 2019, il club nerazzurro riacquista per circa 12 milioni il difensore classe 1999 dallo Standard Liegi .

Come riferisce Tuttosport, in caso di offerta il belga verrà girato in prestito o venduto. E non è da escludere la possibilità che rientri nell'operazione Raspadori con il Sassuolo.