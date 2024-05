Sarà il primo passo per stabilire le priorità della prossima sessione di mercato. L'Inter programmerà di concerto, come è sempre stato fino a questo momento. Simone Inzaghi a breve salirà al nono piano di viale della Liberazione e con la dirigenza nerazzurra metterà a punto la strategia. Lo conferma anche TuttoSport in edicola stamattina:

"Come da tradizione, settimana prossima - prima di partire per le vacanze - Simone Inzaghi incontrerà i dirigenti per fare il punto della situazione e pianificare il mercato con Marotta, Ausilio e Baccin che hanno già chiaro quanto chiederà loro Oaktree: competitività con un mercato in saldo attivo. Probabilmente oggi arriverà infine, via social, il saluto di Steven Zhang agli interisti".