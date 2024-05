TS – Inter con Oaktree dai 3-5 anni. Mercato? Sarà in attivo perché…

Ieri già il primo incontro per stringersi la mano e chiarire l'agenda. In casa Inter sono i giorni dell'insediamento della nuova proprietà, con Oaktree che vuole rendere il processo meno traumatico possibile. Continuità la parola d'ordine, ma - secondo TuttoSport - accompagnata da una richiesta ai dirigenti in sede di mercato. Si legge sul quotidiano torinese: