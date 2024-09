Nel post partita di ieri Simone Inzaghi in qualche modo ha tranquillizzato i tifosi sul tema . Federico Dimarco dovrebbe essere a disposizione per Inter-Milan di domenica, ma l'allenatore non correrà alcun rischio. Decisivi, in tal senso, saranno i prossimi giorni. Da oggi a domenica mattina si seguirà il suo stato di forma per capire se potrà essere della gara. Si legge anche su TuttoSport:

"Ad Appiano Inzaghi ritroverà Federico Dimarco, rimasto a lavorare a casa dopo l'infortunio patito nel finale di partita a Monza. Ieri il menù per l'azzurro prevedeva lavoro in palestra: l'obiettivo - non semplice - è tornare a disposizione per andare almeno in panchina nel derby di domenica sera. Nessun rischio verrà corso, anche perché il calendario prima della prossima sosta di campionato prevede due appuntamenti alquanto insidiosi in campionato (Udinese in trasferta e Torino in casa) più la gara da vincere in Champions con la Stella Rossa sempre al Meazza".