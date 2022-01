TS – Inter-Empoli, Inzaghi ha già deciso due novità a centrocampo

Il tecnico nerazzurro concederà un turno di riposo a chi ha giocato di più nell'ultimo scorcio di stagione

Il prossimo impegno dell'Inter è in Coppa Italia. All'orizzonte c'è l'Empoli di Andreazzoli, che mercoledì arriva al Meazza per disputare gli ottavi di finale del torneo in gara secca. Inzaghi ha già deciso qualche novità di formazione, come racconta TuttoSport questa mattina: "Mercoledì sarà già tempo di Coppa Italia quando Simone Inzaghi - dopo le belle parole spese in conferenza - darà spazio a Sensi e Vecino , i due centrocampisti che finora hanno giocato meno ma che lui intende trattenere fino al termine della stagione. Certo è che un’Inter di nuovo vincente, non può che facilitare il compito di chi fa mercato".