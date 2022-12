TS – Inter, l’inizio 2023 è a KM 0: il calendario di gennaio sorride a Inzaghi

I nerazzurri ad eccezione della Supercoppa dovranno spostarsi poco da Milano nei primi impegni del nuovo anno

Daniele Vitiello

Buone notizie per Simone Inzaghi arrivano dal calendario in programma dopo la sosta. Quantomeno per gli spostamenti, ridotti al minimo da una serie di impegni che l'Inter dovrà affrontare davanti al suo pubblico. Lo sottolinea TuttoSport: "Un avvio di 2023 lombardo - e soprattutto a chilometro zero - per l’Inter di Simone Inzaghi . Almeno ad inizio anno. Fatta eccezione per la lunghissima trasferta di Riad, dove il 18 del prossimo mese sarà in palio il primo trofeo stagionale - la Supercoppa Italiana nella finalissima contro il Milan -. I nerazzurri disputeranno, dal 4 gennaio al 5 febbraio, tra Serie A e Coppa Italia, cinque incontri a San Siro (che potranno diventare sei) e due trasferte regionali".

Nel dettaglio: "In campionato, ecco le sfide contro Napoli (4/1), Verona (14/1) Empoli (23/1) e Milan (5/2). La seconda stracittadina in poche settimane. I vice campioni d’Italia ospiteranno poi, nell’ottavo della Coppa nazionale, il Parma (10/1). Le due trasferte in programma in A sono invece contro Monza (7/1) e Cremonese (28/1). Nessuna problematica quindi di spostamenti noiosi, né di trasferimenti scomodi. Tanto che la distanza tra il Giuseppe Meazza e il Brianteo è di soli 24,7 km, mentre quella tra Appiano e l’impianto dei brianzoli corrisponde a 45,3 km. Discorso simile anche per Cremona. Tra San Siro e lo Zini ci sono 116,8 km. Tra il centro d’allenamento nerazzurro e l’impianto dei grigiorossi la distanza aumenta a 142 km".

E il discorso potrebbe protrarsi ancora. Spiega infatti TuttoSport: "Qualora infatti Lukaku e compagni sconfiggessero in Coppa Italia, come plausibile, la squadra di Gigi Buffon , ai quarti di finale sarebbero accoppiati contro la vincente di Atalanta e Spezia (per una gara secca che verrà calendarizzata definitivamente più avanti, col match previsto il 31/1 o l’1/2). E qui c’è un’altra buona notizia per l’Inter. Come squadra detentrice del trofeo e numero uno del tabellone, i nerazzurri giocheranno sempre in casa le sfide a scontro diretto".