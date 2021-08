TS – Inter, ieri il primo allenamento di Dumfries. Infortunati, il punto

Dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi, i calciatori dell'Inter sono tornati ieri ad Appiano Gentile

Dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi, i calciatori dell'Inter sono tornati ieri ad Appiano Gentile per continuare la preparazione in vista della gara di sabato contro il Genoa a San Siro. Questo il punto in casa nerazzurra da Tuttosport: "Per Denzel Dumfries si è trattato del primo allenamento con i compagni di squadra. Mentre hanno lavorato a parte Gagliardini, che non sarà a disposizione del mister piacentino - come presumibilmente Sanchez, che è ancora in Spagna per delle terapie e rientrerà in Italia tra domani e giovedì - sino al rientro dalla sosta della Nazionali di settembre. Discorso diverso per Lautaro Martinez: l’argentino, comunque squalificato per l’esordio in Serie A, dopo l’infortunio al muscolo psoas, punta ad essere arruolabile per la seconda giornata contro l’Hellas Verona. Anche Satriano ha lavorato a parte, ma per la giovane punta uruguaiana è solo cautela estrema: il 48 nerazzurro, a meno di clamorose sorprese, sarà a disposizione di Inzaghi per l’ufficiale battesimo stagionale".