TS – Inter, rinnovo Brozovic nella calza: ecco perché anche Marcelo spinge

L'aggiornamento sul futuro del centrocampista croato che sembra sempre più a tinte nerazzurre

Daniele Vitiello

Marcelo Brozovic e l'Inter sono pronti a prolungare la loro storia d'amore. Come sottolinea anche TuttoSport, il rinnovo del croato sembra ormai imminente. Si legge infatti: "Il rinnovo nella calza. È ormai quasi tutto pronto per celebrare il nuovo matrimonio tra Inter e Marcelo Brozovic a tre anni e tre mesi dall’ultimo rinnovo (25 ottobre 2018). Lo vogliono fortissimamente Simone Inzaghi, che ha già incassato il sì di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, il club, che vede il croato come centro di gravità dell’Inter che verrà (altrimenti sarebbe necessario già guardarsi intorno oggi per l’estate) e soprattutto - cosa più importante - l’interessato".

Proprio il calciatore spinge più di tutti perché in nerazzurro ha trovato tutte le condizioni per esprimersi al meglio. Spiega il quotidiano: "Brozovic, oltre a stare benissimo a Milano, sa bene che difficilmente altrove sarebbe tanto centrale nel progetto. Particolare ben più importante nei suoi pensieri rispetto alla questione economica. Brozovic trae forza dal fatto di sentirsi importante, dal non essere mai in discussione, dal non avere una controfigura che possa mettergli pressione e dall’idea di essere architrave della squadra. Sentimenti che all’Inter si traducono in numeri monolitici".

Il punto d'incontro è ormai all'orizzonte. Secondo TuttoSport: "La cifra che dovrebbe mettere tutti d’accordo è tra i 6 e i 6.5 milioni con bonus per arrivare a quanto chiedono i Brozovic. Nei prossimi giorni le parti torneranno a parlare. Chissà che Steven Zhang , al suo ritorno a Milano per la sfida di Supercoppa con la Juve, oltre a benedire il rinnovo dell’intero management fino al 2024, non possa celebrare pure il prolungamento di contratto di uno dei giocatori più rappresentativi della sua Inter".