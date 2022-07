TS – Inter, Sensi migliora e va verso il rientro in gruppo: con la Lazio…

Il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, potrebbe tornare in gruppo in vista del match contro la Lazio: è fuori dal 12 settembre

Buone notizie per l'Inter e per l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Stefano Sensi potrebbe rientrare in gruppo all'inizio della prossima settimana.