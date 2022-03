TS – Inter, settimana cruciale: ieri segnale importante ad Appiano

I nerazzurri tengono alta la concentrazione nel momento più delicato della stagione

L'Inter sa bene quanto importante possa essere questa settimana. La trasferta di Liverpool e quella di Torino potrebbero dare una spinta importante ai nerazzurri, ma anche complicare ulteriormente il finale di stagione. Serve grande concentrazione e lucidità, per questo è arrivato un chiaro segnale, sottolineato da TuttoSport: "Ieri, nonostante fosse domenica, si sono presentati all’allenamento Beppe Marotta , Piero Ausilio e Dario Baccin , segno di come la società voglia fare quadrato intorno alla squadra in uno snodo comunque cruciale della stagione, considerato che la trasferta inglese sarà seguita a quella di Torino per affrontare i granata di Juric , un “trappolone” post-Champions simile a quello su cui l’Inter è già inciampata dopo il match di andata, quando ha perso a San Siro contro il Sassuolo".