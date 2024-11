E' in fiducia Mehdi Taremi , che nell'ultima gara con il suo Iran è andato in gol. Ecco perché l'iraniano, che in Serie A deve ancora sbloccarsi, vuole candidarsi per una maglia da titolare sabato contro il Verona: "L’attaccante è atteso alla base giovedì insieme agli ultimi arrivi e soltanto allora Simone Inzaghi (ieri tornato ad allenare la squadra dopo l’attacco febbrile che lo aveva messo ko lunedì) deciderà chi piazzare al fianco di Marcus Thuram tra lui, Marko Arnautovic e Lautaro Martinez. Il francese è sicuro del posto a Verona anche perché ieri già si allenava alla Pinetina insieme a Pavard, gli azzurri (Barella, Frattesi, Dimarco e Bastoni che ieri ha ricevuto la visita ad Appiano dell’amico Amedeo Della Valle, capitano della Pallacanestro Brescia) e proprio Arnautovic.

Il resto ruota come sempre intorno a Lautaro però anche il calendario potrebbe essere un fattore nelle scelte, considerato che dopo la trasferta al Bentegodi l’Inter è attesa dal Lipsia a San Siro in Champions quindi dalla trasferta a Firenze, l’appuntamento più delicato del trittico di impegni racchiuso in appena nove giorni. L’argentino - che è arrivato 7° al Pallone d’Oro proprio per i pochi gol segnati in Champions - difficilmente salterà il match con il Lipsia e la gara con la Fiorentina, quindi logica vuole che possa rifiatare proprio sabato dove Arnautovic si gioca il posto con l’iraniano: entrambi devono un po’ rilanciarsi all’Inter e Verona potrebbe essere il teatro ideale per riuscirci", scrive Tuttosport.