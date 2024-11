Qualificazioni Mondiali – Inter, Taremi in gol nel successo dell’Iran

Proseguono gli impegni dei giocatori nerazzurri in giro per il Mondo con le proprie Nazionali. Nel pomeriggio di martedì Mehdi Taremi è sceso in campo con il suo Iran nella sfida contro il Kirghizistan , match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

La partita, disputatasi allo stadio Dolen Omurzakov di Bishkek, si è concluso con la vittoria per 3-2 dell'Iran. Taremi, capitano della sua Nazionale e schierato titolare, ha sbloccato il match siglando il gol dell'1-0. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, l'Iran ha subito la rimonta dei padroni di casa: la rete decisiva per il successo del Team Melli è stata realizzata da Azmoun al 76'. Taremi è rimasto in campo per tutta la durata della sfida: si conclude con un gol, tre assist e 171' giocati la finestra internazionale per l'attaccante nerazzurro.