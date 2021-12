TS / Inter-Torino, due dubbi per Juric: Praet fuori, confermati Pjaca e Sanabria

Le probabili scelte dell'allenatore del Torino, Ivan Juric, in vista della sfida di campionato a San Siro contro l'Inter

Squadra che vince non si cambia. Ivan Juric è orientato a confermare in blocco la formazione che ha battuto di misura il Verona in casa al Grande Torino. Una sola - inevitabile - eccezione nel Torino: Praet fa parte della lista dei convocati ma resterà in panchina, con uno tra Linetty e Brekalo al suo posto. Secondo Tuttosport, il polacco è in vantaggio sull'ex Wolfsburg.