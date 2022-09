TS – Inter. a Udine prova del nove: vincere per una sosta tranquilla

Non sarà per nulla facile affermarsi. Udinese-Inter è gara da non sottovalutare e per questo Inzaghi ha già chiesto attenzione e personalità ai suoi ragazzi.

TuttoSport sottolinea l'importanza della gara. Questo il focus: "Una vittoria affinché la consapevolezza dei propri mezzi possa aumentare ancora una volta. Come l’entusiasmo, per il gruppo e per i tifosi. Alla ricerca di quella continuità fondamentale per ottenere grandi risultati. L’Inter di Inzaghi , dopo i successi contro Torino e Viktoria Plzen, cercherà di superare quest’oggi una sorta di prova del nove alla Dacia Arena di Udine. Obiettivo: i tre punti, per restare incollati alla zona scudetto grazie ad un’affermazione che garantirebbe quindi una sana tranquillità durante la sosta per gli impegni delle nazionali. Caricare e caricarsi, dunque. Per ritrovare magari anche quella brillantezza di gran parte della scorsa stagione, con un gioco definito da tutti tra i migliori della categoria, per poter puntare con cognizione di causa alla seconda stella".