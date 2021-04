TS – Inter, valicato il GPM in cima al Vesuvio: scudetto tra il 1° e il 9 maggio

Ecco le possibili date dello scudetto dell'Inter: il quotidiano Tuttosport fa il punto sui nerazzurri dopo il pari di Napoli

Tuttosport annuncia le possibili date: "Valicato il Gran Premio della Montagna posto in cima al Vesuvio, ora per Conte il calendario spiana e non è più un miraggio indicare nella settimana tra il 1° e il 9 maggio come quella per stappare lo spumante, considerato che l’Inter è attesa da quattro partite decisamente abbordabili con trasferte contro Spezia e Crotone inframmezzate dagli impegni casalinghi contro Verona e Sampdoria, due squadre che non hanno più da chiedere molto a questo campionato".