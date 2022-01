TS – Inter, vice Dzeko in casa? Pinamonti lavora per tornare e restare a Milano

L'aggiornamento sul futuro dell'attaccante che si sta mettendo in evidenza con la maglia dell'Empoli

L'eventuale permanenza di Pinamonti permetterebbe all'Inter di risparmiare sul vice Dzeko, potendo così concentrare le risorse in altri reparti. Scrive ancora il quotidiano: "In un mercato estivo che sarà giocoforza condotto in autofinanziamento, il primo comandamento riguarda l’opportunità di valorizzare al massimo le risorse presenti in casa. Pinamonti in questa prima parte di stagione ha dimostrato il perché all’Inter tutti abbiano sempre creduto in lui. Il ragazzo, che all’Empoli è in prestito secco, dovrà comunque tornare alla base e non è detto che non possa pure restarci. Molto dipenderà dai prossimi mesi. Se la sua crescita dovesse essere esponenziale, sarebbe insensato - oltre che economicamente poco vantaggioso - andare a prendere un altro attaccante sacrificando parte del budget per un ruolo in cui c’è in casa un giocatore già pronto all’uso".