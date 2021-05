TS – Juve-Inter, grande rivincita di Marotta e Conte: trionfo di soddisfazione. Buffo…

Il quotidiano Tuttosport presenta la gara di campionato in programma oggi tra la Juventus e l'Inter di Conte e Marotta

Sarà un pomeriggio particolare per Antonio Conte e Beppe Marotta . I due tornano a Torino e all'Allianz Stadium con lo stemma di Campioni d'Italia cucito sulla maglia dell' Inter . Quell'Inter che hanno costruito proprio loro. " Una grande rivincita ". Così Tuttosport definisce la sfida di oggi tra Juventus e Inter per l'allenatore e l'amministratore delegato dei nerazzurri.

Il quotidiano riavvolge il nastro e parte dal dirigente: "Demoralizzato e ferito, Marotta ha trovato quasi subito un’offerta e ha iniziato a lavorare alla rinascita interista, che gli è riuscita con tempistiche analoghe a quelle con cui gli era riuscita quella juventina e con lo stesso allenatore: Antonio Conte. Marotta non è persona che nutre risentimento: se questo pomeriggio entrerà orgoglioso dello scudetto, saluterà con affetto Andrea Agnelli".

Tuttosport aggiunge: "Marotta all’Inter ha esportato il modello Juventus, quello che lui ha imparato a Torino, ma che ha anche contribuito a costruire negli otto anni e mezzo di gestione della società. Ordine, divisione dei compiti con nessuna invasione di campo, responsabilizzazione di tutti, mentalità vincente, maniacale controllo della situazione. Non è un caso, per esempio, che Conte sia stato tenuto lontano dai microfoni negli ultimi complicati giorni".

Poi il possibile ritorno - in passato - di Conte: "Eppure Conte aveva sperato in una chiamata dalla Juventus quando la Juventus aveva mandato via Allegri. Aveva mantenuto ottimi rapporti con Nedved e Paratici, aveva accarezzato l’idea di un ritorno a casa. Si dice, ma è stato smentito dal diretto interessato, che qualche messaggio sia stato fatto recapitare anche nella scorsa stagione, quando le voci di un imminente esonero di Sarri si diffondevano e Conte viveva il suo momento più tribolato della vita interista".