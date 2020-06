EDICOLA TS – Juve, sì! Era ora. Ronaldo e Dybala sigillano il primo posto

La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 23 giugno 2020 dedica la copertina alla vittoria della Juventus a Bologna: “Juve, sì! Era ora. Riscatto bianconero a Bologna: Ronaldo su rigore e Dybala con un grande gol stendono i rossoblù e sigillano il primo posto. De Sciglio KO, Danilo espulso”. Di spalla, invece, il quotidiano dedica un pensiero a Prati, scomparso ieri sera a 73 anni.”Milan, dedicato a Prati”, in merito al 4-1 dei rossoneri a Lecce. In taglio alto, invece, spazio a Fiorentina-Brescia e alla voglia di riscatto del Torino.