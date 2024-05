La sua scelta la Uefa l'avrebbe già fatta. San Siro dovrebbe ospitare la finale di Champions League nel 2027, stando anche a quanto comunicato ieri. Ma c'è un asterisco ad accompagnare l'impianto milanese, come un dubbio ancora da risolvere. Cosa manca dunque per l'assegnazione definitiva del match a Milano? Lo spiega anche TuttoSport in edicola stamattina:

Nyon vuole essere sicura che, nella primavera 2027 nei giorni della finale di Champions, non ci siano cantieri a San Siro e nelle immediate vicinanze. Per ottenere questa garanzia è necessario aspettare la comunicazione del progetto di WeBuild a Inter, Milan e Comune di Milano, che dovrebbe avvenire verso la fine di giugno. Solo dopo questo passaggio, la Figc potrà aggiornare la Uefa che valuterà se procedere o meno all’assegnazione a Milano. Al momento quindi si tratta solo di una situazione legata ai tempi di realizzazione dell’eventuale ammodernamento di San Siro. La Figc non avverte segnali di allarme in vista della scelta delle sedi degli Europei 2032 in condivisione con la Turchia. Ma resta l’ennesima dimostrazione dell’idiosincrasia dell’Italia a ogni vicenda legata agli stadi. Inter e Milan stanno sviluppando anche progetti autonomi, a Rozzano e San Donato.