TS – Milan-Inter, Pioli studia la mossa anti Brozovic: due ballottaggi aperti

Qualche dubbio di formazione per Stefano Pioli alla vigilia del derby d'andata di Coppa Italia contro l'Inter. L'allenatore del Milan deve rinunciare allo squalificato Tonali ed è pronto a schierare in mediana la coppia formata da Bennacer e Kessié .

I ballottaggi aperti sono sulla trequarti, alle spalle del confermato Olivier Giroud. Krunic e Saelemaekers insidiano Brahim Diaz e Messias per una maglia da titolare. Come rivela Tuttosport, nelle prove di ieri ha trovato spazio il centrocampista bosniaco che potrebbe essere preferito allo spagnolo, giù di tono, per andare a togliere spazio e tempi di gioco a Brozovic.