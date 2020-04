EDICOLA TS – Moratti: “Messi, si può! E’ a fine contratto e penso che Zhang…”

“Messi, si può!”. E’ questo il titolo che Tuttosport dedica alle parole di Moratti sulla prima pagina di martedì 7 aprile 2020. L’ex presidente dell’Inter è intervenuto ieri a Radio Anch’io Sport e ha parlato proprio di Messi: “Credo che l’argentino per l’Inter non sia un progetto proibito. E’ a fine contratto e penso che Zhang farà uno sforzo per cercare di portarlo a Milano”. In copertina l’allarme lanciato da Galliani mentre di spalla si parla dello scontro tra Lega e AIC: “Lega: ok ai tagli degli ingaggi. Ma l’AIC non ci sta”.