TS / Napoli-Inter, pagelle: perla Eriksen, festa mesta per Handanovic. Conte…

Le pagelle del quotidiano Tuttosport dopo il pari tra il Napoli di Gattuso e l'Inter di Antonio Conte allo Stadio 'Maradona'

Il quotidiano Tuttosport analizza le prestazioni dei calciatori nerazzurri all'indomani della gara. Il migliore è Christian Eriksen con un 7: "Il gol, segnato col sinistro, suo piede “sbagliato”, è una perla. Tutto intorno, disegna una prestazione in cui unisce l’attenzione nel lavoro di copertura alla qualità delle giocate, soprattutto sulle palle inattive".

Positive le prove di Lukaku ("In undici minuti colpisce traversa e palo. Nonostante le “cure” di Koulibaly, quando riesce ad accendersi, dà sempre la sensazione di poter combinare qualcosa") e Hakimi ("Primo tempo a marce ridotte, secondo con il piede pigiato a tavoletta sull’acceleratore: non a caso l’1-1 nasce da una sua discesa a tutta velocità sulla destra"), che si guadagnano un 6,5 in pagella.