TS – L’Odense tenta Eriksen: per il danese sempre viva l’ipotesi Ajax

L'aggiornamento su quelle che potrebbero essere le scelte del centrocampista che da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi in campo

La porta dell'Odense per Christian Eriksen è sempre spalancata. Lo ha ribadito anche la dirigenza del club danese, in attesa di capire quale sarà la decisione definitiva del centrocampista. Spiega TuttoSport: "Il giocatore tra l’altro possiede una casa a pochi passi dalla sede degli allenamenti della squadra, che (altro aspetto importante) potrebbe garantirgli un certo spazio per potersi giocare delle chance in vista del Mondiale del Qatar. Un appuntamento per il quale la Danimarca si è qualificata".

Non è l'unica possibilità. Anche perché l'ingaggio potrebbe rappresentare un ostacolo proibitivo per l'Odense: "Sempre con altre opzioni vive, su tutte, quella di un ritorno a un altro club del quale il danese in passato ha vestito la maglia: l’Ajax. Quel che è certo è che nel campionato italiano con il defibrillatore impiantatogli (che, da quanto trapelato, il giocatore non sarebbe convinto di togliere) Eriksen non potrebbe proseguire la propria carriera agonistica. In altri campionati come quello inglese, olandese e danese, però è un’altra storia e per Christian, dopo il grande spavento, potrebbe esserci anche un finale felice", conclude TuttoSport.