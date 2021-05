TS, pagelle Inter-Udinese: Lautaro litiga e segna, solo applausi per Conte

La stagione 2020/21 di Serie A finisce in archivio: l’Inter suggella la conquista dello scudetto con un successo per 5-1 sull’Udinese. Tuttosport premia la gara di Lautaro Martinez, che segna dopo aver avuto un battibecco con Becao:...

La stagione 2020/21 di Serie A finisce in archivio: l'Inter suggella la conquista dello scudetto con un successo per 5-1 sull'Udinese. Tuttosport premia la gara di Lautaro Martinez, che segna dopo aver avuto un battibecco con Becao: "Bagna la 100ª in A segnando il 17° gol del suo campionato su rigore. Il duello con Becao fa scintille e stona un po' nel pomeriggio della festa". Il grande artefice del trionfo nerazzurro, tuttavia, resta Antonio Conte: "Taglia il traguardo dei 91 punti, chiude con 101 gol stagionali, batte almeno una volta tutte le rivali in campionato e vince la 16ª gara consecutiva in casa. Che dire, merita solo applausi".