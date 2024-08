Continua la trattativa tra l'Inter e l'Independiente Rivadavia per Tomas Palacios: è lui il profilo scelto dalla dirigenza nerazzurra per completare la difesa. Scrive Tuttosport: "L’ottimismo per il trasferimento di Palacios all’Inter resta intatto, ma l’affare non è concluso. Dopo l’incontro di mercoledì in cui i vertici nerazzurri hanno fatto pervenire all’Independiente un’offerta da 6.5 milioni di euro più bonus, alcuni facili e altri difficili da ottenere, che potranno arrivare sino a 11 milioni.