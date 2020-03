“Playoff? No, grazie!”. E’ questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 17 marzo 2020. “Oggi l’UEFA sancisce il rinvio degli Europei, lasciando spazio ai tornei nazionali e alle Coppe. Nyon e la FIGC vogliono il completamento dei campionati senza scorciatoie”, aggiunge il quotidiano torinese che, di spalla, aggiunge: “Tutte le misure del Governo: aiuti anche per lo Sport”.