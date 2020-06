Sulla prima pagina di TuttoSport spazio dedicato allo sbarco a Milano di Hakimi: “Visite e firma all’Inter per cinque anni. Il marocchino guadagnerà cinque mln a stagione. Stasera i nerazzurri contro il Brescia (p.s. per errore sulla prima di Ts è stato scritto Spal) per non perdere contatto con il vertice”.