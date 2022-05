TS – Scudetto, Inter e Milan all’ultima giornata: solo un precedente

Solamente in un’occasione, prima di oggi, le due squadre milanesi sono arrivate a giocarsi fra di loro un campionato all’ultima giornata

Una corsa scudetto emozionante che terminerà proprio all'ultima giornata di campionato. E soltanto una volta nella storia del campionato è accaduto che Inter e Milan si giocassero il tricolore fino all'ultimo. Lo racconta Tuttosport: "Trentasette scudetti in due - 18 il Milan e 19 l’Inter - in 120 edizioni del massimo campionato italiano, ma solamente in un’occasione, prima di oggi, le due squadre milanesi sono arrivate a giocarsi fra di loro un campionato all’ultima giornata. L’unico precedente risale a 57 anni fa, ovvero alla stagione ’64-65. L’Inter arrivò alla 34ª giornata con due punti di vantaggio sui rossoneri: 53 per la squadra allenata da Helenio Herrera, 51 per quella di Nils Liedholm affiancato dal dt Gipo Viani.