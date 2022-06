TS – Skriniar-Psg, Inter ferma sugli 80 mln: la sensazione è che presto…

"Devo dire che secondo me questo è un mercato in cui è molto più difficile sostituire un attaccante che un difensore". Chiarissimo il messaggio di Beppe Marotta a Radio Rai, con Milan Skriniar che è sempre più l'indiziato big a partire. Spiega in merito Tuttosport: "L’ammissione mattiniera di Marotta ha trovato sostanza nel pomeriggio, perché il Paris Saint-Germain ha fatto il rilancio che l’Inter si aspettava arrivando a 60 milioni più 5 di bonus. Il club nerazzurro ne chiede 80 ma la sensazione, come per Lukaku, è che presto si arriverà all’allineamento tra domanda e offerta, con il centrale slovacco - legatissimo all’Inter - che verrà comunque lautamente ricompensato per il dispiacere di dover lasciare Appiano grazie a un contratto di 9,2 milioni a stagione".