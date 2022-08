Tuttosport: “Spezia troppo arrendevole, l’Inter ha fatto il suo dovere”

"L’Inter di Simone Inzaghi ha fatto il suo dovere contro lo Spezia - troppo arrendevole, anche se bisogna sempre capire quanti siano i demeriti dei liguri e quanti i meriti dei nerazzurri - e dopo la vittoria all’ultimo secondo col Lecce si ritrova con 6 punti in classifica, ottima base per presentarsi con la massima fiducia venerdì prossimo a Roma contro la Lazio di Sarri, lì dove la stagione scorsa (16 ottobre 2021) in una partita ovviamente non banale per Inzaghi, arrivò la prima sconfitta in campionato degli ex campioni d’Italia. L’Inter ieri sera ha dovuto attendere 35 minuti per mettere la testa avanti e avere la meglio su uno Spezia che non ha fatto veramente nulla per impensierire Handanovic e compagni. Ha provato nei primi cinque minuti a tenere la difesa alta (per ben quattro volte i giocatori interisti sono finiti in fuorigioco), poi ha gradualmente rinculato, offrendo all’Inter ben più di un fianco. Per sintetizzare l’andamento della partita: 19 conclusioni dell’Inter con 8 tiri in porta, 2 per lo Spezia con nessuna parata da parte del capitano nerazzurro", analizza Tuttosport.