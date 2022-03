EDICOLA TS – Zero Juve: terza eliminazione di fila agli ottavi. Decisivi Rulli e Moreno

"Zero Juve". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 17 marzo 2022. "La Juve crolla col Villarreal"

"Zero Juve". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 17 marzo 2022. "La Juve crolla col Villarreal: 0-3. Terza eliminazione di fila in Champions negli ottavi di finale. Decisivi per gli spagnoli gli interventi del portiere rulli nel primo tempo e l'ingresso di Gerard Moreno". C'è spazio poi all'Europa League con l'Atalanta che sfida il Leverkusen.