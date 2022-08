Tuchel: “Casadei? Gli daremo il tempo necessario per capire cos’è il Chelsea”

"L'ho incontrato ieri per la prima volta qui, ora gli daremo il tempo che gli serve per imparare la lingua e per capire cosa significa essere al Chelsea, per inserirsi in una nuova cultura, per capire come viviamo e come ci alleniamo qui. E quando sarà inserito e pronto, gli daremo un'opportunità di allenarsi con noi così potrà mostrare le sue qualità. Quando poi avrò un'idea più chiara di lui, dopo averlo visto, lo valuterò".