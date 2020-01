Tuchel difende Icardi: “Non ho dubbi su di lui. È abituato a toccare pochi palloni, ma…”

Nonostante i 17 gol in 21 partite, in Francia non sono mancate alcune critiche a Mauro Icardi dopo gli ultimi due match contro il Monaco. Ma per Thomas Tuchel, l’attaccante argentino ha svolto un buon lavoro nonostante i pochi palloni toccati: “È abituato a toccare pochi palloni, è vero, però per noi. Abbiamo giocatori come Neymar , Di Maria e Mbappé che toccano molti palloni ed è un buon mix perché Mauro è abituato a lavorare per gli altri senza palla, negli spazi e la cosa è molto importante per noi. Non segna da due partite, ma ha svolto un importante lavoro difensivo. Non ho dubbi su di lui “, ha detto l’allenatore del Paris Saint-Germain.

(planetepsg)