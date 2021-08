Tuchel: “Lukaku ha il Chelsea nel cuore, voleva tornare. E abbiamo la sensazione che…”

Intervenuto in conferenza stampa in occasione della gara contro il Crystal Palace, il tecnico ha parlato dell'arrivo di Lukaku

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di apertura con il Crystal Palace, Thomas Tuchel ha parlato molto dell'arrivo di Romelu Lukaku. Il tecnico è ovviamente contento di avere in squadra un giocatore del livello dell'attaccante belga. "Sono molto felice di riavere Romelu nel club. In termini di personalità, velocità, carattere, sarà un'ottima aggiunta per noi. Ha la forza e il fisico, la personalità, per aiutarci e avere un impatto enorme. Allo stesso tempo è un ragazzo umile, un giocatore che fa squadra e che tiene al Chelsea. Abbiamo tutti la sensazione che ne sia valsa la pena".