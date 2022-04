Champions, Tuchel: “Lukaku infortunato, non partirà con noi per Madrid”

Il Chelsea volerà a Madrid senza il belga che di recente ha avuto un problema al tendine d'Achille e ha già saltato la gara di campionato con il Southampton

Lo aveva detto che stava valutando le sue condizioni dopo aver saltato la partita con il Southampton. Lukakusalterà anche la sfida di Champions League, il ritorno dei quarti (dopo la sconfitta dell'andata) contro il Real Madrid. In conferenza stampa, nelle ore che precedono la partenza per la Spagna, l'allenatore del Chelsea, Tuchel, ha spiegato ai giornalisti che il belga non viaggerà con il resto della squadra.