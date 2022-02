Tuchel: “Lukaku? Lo proteggeremo. Dobbiamo trovare una soluzione. Non è il momento…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Lille, il tecnico ha difeso l'attaccante

Il Chelsea ha vinto in extremis contro il Crystal Palace, ma a fare notizia è la prestazione di Romelu Lukaku. L'ex attaccante nerazzurro ha toccato appena 7 palloni in tutta la gara. Intervenuto in conferenza stampa, Thomas Tuchel ha difeso il suo giocatore: "Cosa posso fare? Non lo so. Dobbiamo trovare una soluzione per questo. Le statistiche sono lì. E i dati raccontano una storia. E quella storia è che lui non era in partita. Può succedere agli attaccanti che lottano con la loro fiducia o che faticano a trovare gli spazi contro una squadra che difende bene".