Chelsea, Tuchel rinnova fino al 2024: “C’è molto altro in arrivo”

Il tecnico del Chelsea, dopo la vittoria della Champions League, ha prolungato il suo contratto con i Blues per altri tre anni

"Il nostro tecnico ha preso la guida della panchina a gennaio - fa sapere il Chelsea sui canali ufficiali del club - garantendo alla squadra il quarto posto in Premier League che vale la partecipazione alla prossima Champions, ancora prima di guidare il Chelsea alla storica vittoria della coppa europea. Felice del prolungamento del contratto Tuchel: "Non riesco a immaginare un'occasione migliore per il rinnovo del contratto. Sono grato per l'esperienza e molto felice di far parte della famiglia Chelsea. C'è molto altro in arrivo e non vediamo l'ora di proseguire con ambizione e tanti progetti". (ANSA).